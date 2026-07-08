Mugnano del Cardinale, l’arte incontra la devozione: al via la Mostra d’Arte Collettiva dedicata a Maria Santissima delle Grazie

MUGNANO DEL CARDINALE – Quando la fede incontra la creatività nasce un racconto fatto di colori, emozioni e bellezza. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, il Comitato Festa presenta la Mostra d’Arte Collettiva, un appuntamento pensato per valorizzare il talento, la passione e l’amore per la cultura.

La mostra si terrà nei giorni 11, 12 e 13 luglio presso il suggestivo Cortile “Maria Cristina di Savoia” e negli spazi del Circolo degli Anziani, trasformando luoghi simbolo della comunità in punti di incontro dove pennelli, colori e opere racconteranno emozioni, tradizioni e storie.

Protagonisti dell’esposizione saranno gli artisti Giuseppe Tedeschi, Mario Casoria, Luigi Albi, Michelina Gironda, Armando Flammia, Milena D’Avino, Gaetano Russo e Antonio Avello, che attraverso le loro creazioni offriranno ai visitatori un percorso artistico fatto di sensibilità, esperienza e passione.

La manifestazione sarà anche l’occasione per dare il giusto riconoscimento a chi ha creduto nel valore dell’arte e della partecipazione: saranno infatti premiati anche gli studenti che hanno preso parte al concorso “Mugnano Terra di Fede e Cultura: pittura, scultura e ceramica”, valorizzando l’impegno, la fantasia e la creatività delle nuove generazioni.

Sarà un momento di condivisione tra artisti affermati, giovani talenti e cittadini, perché ogni opera esposta rappresenta non solo una creazione artistica, ma anche una parte del cuore e dell’identità del territorio.

Un’iniziativa che mette insieme tradizione, cultura e appartenenza, accompagnando i giorni dedicati alla Patrona con un messaggio che racchiude lo spirito dell’evento:

“L’arte unisce, la bellezza resta”.

Il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie invita cittadini e visitatori a partecipare, per vivere insieme un’esperienza dove la devozione popolare incontra il talento, la creatività e il cuore degli artisti.