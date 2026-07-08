Castelfranci, tornano “Le Notti della Maccaronara”: vino, folklore e tradizione protagonisti nel borgo irpino

CASTELFRANCI – Il profumo della tradizione, il ritmo della musica popolare e il sapore autentico della cucina irpina tornano ad animare Castelfranci con la quinta edizione de “Le Notti della Maccaronara – tra vino & folklore”, in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 nella suggestiva Piazzetta Tuoppolo “Foscenella”.

L’evento, promosso dalla Pro Loco Castelfranci e dal Comune di Castelfranci, nasce con l’obiettivo di valorizzare le radici del territorio attraverso uno dei simboli della tradizione gastronomica locale: la maccaronara, piatto che racconta la storia e la cultura delle famiglie irpine.

Due serate dove gusto e divertimento si incontreranno tra musica, vino, artisti di strada e gruppi itineranti.

Si parte venerdì 10 luglio con la tarantella itinerante per il borgo insieme ai Virtuosi della Tarantella. A seguire spazio alla musica con Folk in Progress, i Rotarossa e il dj set con Luca Frisetti e SssMich.

La festa continuerà sabato 11 luglio con “Laboratori e forno di comunità”, la tarantella itinerante del gruppo folk Zompa Cardillo, per poi lasciare spazio a Ritmo Popolare e alle Onde Sonore. La serata proseguirà con il dj set di Drowsle e Pio Mangone.

Durante entrambe le giornate il borgo sarà arricchito dalla presenza di artisti di strada e gruppi itineranti, trasformando Castelfranci in un percorso di sapori, musica e tradizioni.

Un appuntamento che celebra l’identità di un territorio dove il buon cibo, il vino e il folklore diventano occasione di incontro e condivisione.