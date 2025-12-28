Quadrelle, il Concerto dell’Epifania degli allievi dell’Accademia Musikarma

La magia del Natale e dell’Epifania continua a Quadrelle con un appuntamento dedicato alla musica e alla condivisione. Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 19.00 (subito dopo la Santa Messa delle 18.00), la Parrocchia SS.ma Annunziata di Quadrelle (AV) ospiterà il Concerto dell’Epifania degli allievi di canto e pianoforte dell’Accademia Musikarma E.T.S.

L’evento, promosso dall’Associazione Musikarma, vedrà protagonisti giovani talenti che si esibiranno in un repertorio pensato per celebrare il significato più autentico dell’Epifania, tra tradizione, spiritualità ed emozione.

Il concerto rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per valorizzare il percorso formativo degli allievi, frutto di studio, passione e dedizione, e per offrire alla comunità un momento di incontro e di festa.

L’ingresso è gratuito.

Un appuntamento da non perdere per vivere insieme, attraverso la musica, l’atmosfera di una delle ricorrenze più sentite della tradizione cristiana.