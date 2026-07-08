Mugnano del Cardinale ricorda Maria Carmina Napolitano: giovedì 9 luglio la Santa Messa di suffragio al Santuario di Santa Filomena

MUGNANO DEL CARDINALE — Un momento di raccoglimento, preghiera e affetto nel ricordo di Maria Carmina Napolitano, la cui memoria continua a vivere nel cuore di familiari, amici e di quanti l’hanno conosciuta.

Giovedì 9 luglio 2026, presso il Santuario di Santa Filomena di Mugnano del Cardinale, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio della sua anima benedetta. Alle ore 18:30 si terrà la recita del Santo Rosario, mentre alle 19:00 seguirà la celebrazione eucaristica.

Un’occasione per stringersi ancora una volta attorno al ricordo di Maria Carmina, custodendo quei sentimenti di affetto, vicinanza e amore che il tempo non cancella.

Le famiglie Napolitano e Dello Russo desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con una parola, una preghiera, un gesto o una presenza, hanno manifestato vicinanza e affetto in questo momento di dolore.

Un ricordo che rimane vivo nella fede e nella certezza che l’amore lasciato lungo il cammino continua ad accompagnare chi resta.