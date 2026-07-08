Pago del Vallo di Lauro in festa per Maria SS. di Costantinopoli: domenica 12 luglio il concerto di Felice Ferrante in Piazza Addeo

PAGO DEL VALLO DI LAURO – Fede, tradizione e musica si incontrano in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Costantinopoli, un appuntamento molto sentito dalla comunità pagana.

Dopo il cammino di preparazione con la novena e i momenti religiosi, la giornata principale sarà domenica 12 luglio, con la celebrazione della Santa Messa e la solenne processione per le strade del paese, accompagnata dalla devozione dei fedeli.

La festa proseguirà poi con il programma civile: alle ore 22:00, in Piazza Don Francesco Addeo, spazio alla musica e allo spettacolo con il concerto di Felice Ferrante e il suo tour “Vasame Ancora”, pronto a regalare al pubblico una serata di emozioni e divertimento.

Un evento a ingresso libero che richiamerà cittadini e visitatori per vivere insieme una serata all’insegna della musica e della condivisione, nel rispetto di una tradizione che continua a unire generazioni.

La festa continuerà anche lunedì 13 luglio con l’esibizione del gruppo “Il Canto delle Sirene” alle ore 22:00, seguita dall’ospite musicale Marco Calone alle ore 23:00. A chiudere i festeggiamenti sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Il Comitato Maria SS. di Costantinopoli invita tutti a partecipare per celebrare insieme una ricorrenza che rappresenta storia, fede e appartenenza per l’intera comunità di Pago del Vallo di Lauro.