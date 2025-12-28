Acerra celebra Pulcinella: il 3 gennaio la presentazione del Calendario Pulcinella 2026 al Palazzo dei Conti

ACERRA – La maschera più amata della tradizione napoletana torna protagonista ad Acerra con un evento culturale di grande rilievo. Venerdì 3 gennaio alle ore 17:00, nello storico Palazzo dei Conti, sarà presentato ufficialmente il Calendario Pulcinella 2026, ideato e promosso dall’attore, autore e ambasciatore della napoletanità Angelo Iannelli.

L’iniziativa si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’inizio anno, grazie alla presenza di illustri personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, oltre a rappresentanti dei mass media che racconteranno e diffonderanno l’evento.

Il Calendario Pulcinella, diventato ormai un progetto artistico di valore riconosciuto, non è solo una raccolta di immagini, ma un vero e proprio manifesto culturale che celebra Pulcinella come simbolo universale di identità, ironia, resilienza e appartenenza al territorio. Ogni mese racconta una storia, un messaggio, un’emozione, legata alla tradizione, alla memoria e alla contemporaneità del popolo napoletano.

Angelo Iannelli, da anni impegnato nella valorizzazione delle radici partenopee, ha saputo trasformare Pulcinella in un ambasciatore culturale, portandolo in contesti istituzionali, scolastici e sociali, e utilizzandolo come strumento di promozione della cultura, della legalità e della solidarietà.

La presentazione del Calendario 2026 rappresenterà anche un momento di confronto e riflessione sul ruolo della tradizione nella società moderna, con interventi, testimonianze e contributi che metteranno al centro l’importanza di custodire e tramandare l’identità culturale campana.

L’evento è aperto al pubblico e si inserisce in un percorso di iniziative che mirano a rendere Acerra sempre più punto di riferimento per la promozione della cultura e delle tradizioni del territorio.