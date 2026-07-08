CASAMARCIANO. Auto si schianta contro un palo e si ribalta: traffico in tilt, conducente ferito

Paura nel tardo pomeriggio a Casamarciano, lungo la strada della Circonvallazione, dove un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della pubblica illuminazione, ribaltandosi al centro della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento: dopo aver urtato il palo, la vettura si è capovolta, riportando ingenti danni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al conducente che, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato lesioni gravi.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Nola, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente interrotta al traffico, con i veicoli deviati su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dell’auto ribaltata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.