Avella, il sindaco Biancardi annuncia il potenziamento della Polizia Municipale: in arrivo il concorso per tre nuovi agenti

Importante annuncio nel corso dell’ultimo Consiglio comunale svoltosi oggi ad Avella. Il sindaco Vincenzo Biancardi ha comunicato che, nei prossimi mesi, l’Amministrazione comunale avvierà le procedure per un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di tre nuovi agenti di Polizia Municipale.
Le nuove assunzioni andranno ad affiancare i tre vigili urbani già in servizio, consentendo così di portare l’organico complessivo a sei unità. Un potenziamento che rappresenta un passo significativo per rafforzare il presidio del territorio e migliorare i servizi rivolti ai cittadini.
Con il completamento dell’organico, il Comune di Avella potrà contare su un corpo di Polizia Municipale ritenuto adeguato alle esigenze del territorio, superando le attuali carenze di personale e garantendo una maggiore presenza sulle strade, un controllo più capillare e una più efficace gestione delle attività di competenza.
L’annuncio del primo cittadino è stato accolto con interesse durante i lavori consiliari, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire nel rafforzamento della macchina comunale e nella sicurezza urbana.
Nei prossimi mesi saranno resi noti i dettagli del bando di concorso, con le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per l’accesso alla selezione