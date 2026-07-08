Avellino, donna si lancia dal ponte di via Ferriera: salvata e trasportata al Moscati

AVELLINO – Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi nel centro di Avellino, dove una donna di circa 40 anni, di nazionalità ucraina, si è lanciata dal ponte di via Ferriera dopo aver scavalcato la recinzione di protezione.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in un evidente stato confusionale quando, poco dopo mezzogiorno, ha oltrepassato la barriera e si è lasciata cadere nel vuoto. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla vegetazione sottostante e la 40enne è finita tra le sterpaglie, evitando di precipitare nel corso d’acqua.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno raggiunto la donna, prestato le prime cure e provveduto al recupero.

Dopo essere stata stabilizzata, la quarantenne è stata trasferita all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti clinici e le cure necessarie.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze del gesto.

Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento di forte difficoltà emotiva o ha pensieri di farsi del male, è importante parlarne con una persona di fiducia o con un professionista della salute mentale. Chiedere aiuto può fare la differenza.