MANOCALZATI. Un Salotto musicale sotto le stelle l’11 luglio per Innamorati della Musica

Dall’11 luglio la Stravinsky riparte con la stagione estiva di Innamorati della Musica firmata “Stravinsky” che porterà Musica sulla Terrazza degli Artisti, tra i suoi fiori e le sue piante, sotto un cielo stellato, ed in sale di alcuni suggestivi Castelli irpini quali quelli di San Barbato a Manocalzati e quello Della Leonessa a San Martino V. C.

Ad inaugurare le serate estive musicali 2026 ci sarà il Trio Lanzini (violino, clarinetto e violoncello) che sabato 11 luglio alle ore 19.45 sulla Terrazza degli artisti a Manocalzati (100 metri da Progress) terrà un Salotto Musicale eseguendo musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Lehár.

Famiglia di musicisti da tre generazioni, quella dei Lanzini, riunisce in questo delizioso trio il padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale, con i figli Michele ed Elisa, giovani e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo. Il programma presentato è al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e presenta il clarinetto, strumento nato sul finire del 17° secolo (e che in quello successivo, anche grazie ad autori quali Haydn e Mozart diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato) in una formazione abbastanza atipica ed inconsueta accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello. Le tre arie mozartiane (trascritte probabilmente dall’autore stesso), lasciano quindi il passo sia al belcanto operistico con l’Ouverture dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini e le belle fantasie su “Carmen” di Bizet e su “La Traviata” di Verdi, sia alla leggerezza dell’operetta di Lehar riuscendo a ricreare quel clima intimo e salottiero tipico della “hausmusik” ottocentesca. Nel 2023 il “Salotto Musicale” del Trio è divenuto incisione discografica che sta riscuotendo molto successo.

A seguire Note di gusto sotto le stelle e Gratta la Nota per i più fortunati Innamorati della Musica!

La Direzione artistica della rassegna Innamorati della Musica è curata dalla pianista avellinese Nadia Testa, marketing a cura del Dott Michele Aquino.