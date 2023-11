NOLA. Un autunno di libri: al via il programma di eventi nel caffè letterario della Mondadori. Ad aprire la rassegna sabato 4 novembre Lorenzo Marone

Sarà lo scrittore napoletano Lorenzo Marone ad aprire sabato 4 novembre la rassegna letteraria promossa ed organizzata dal caffè letterario della Mondadori Point di piazza Marconi a Nola. Lo start alle ore 18.30 con la presentazione del nuovo libro del noto autore, “SONO TORNATO PER TE“. Ad affiancare Marone la giornalista e direttrice dello store nolano Autilia Napolitano ed il presidente dell’associazione culturale IPAZIA di Visciano, Tony Soviero.

A dialogare con l’autore, invece, sarà la scrittrice Rosy Selo.

Presenti all’incontro anche gli alunni del liceo classico e delle scienze umane Giosuè Carducci di Nola e Casamarciano.

Mercoledì 8 ottobre ospite del salotto culturale sarà il giornalista del Tg5 Dario Maltese con il libro “Les Italiens“, una raccolta di storie ispirate al legame tra Italia e Francia con al centro paragoni, rivalità e confronti che da sempre alimentano il dibattito pubblico.

E poi ancora Francesca Bubba mercoledì 15 novembre con il libro “Preparati a spingere“; martedì 21 la scrittrice e giornalista de “Il Mattino” Giuliana Covella presenterà il libro “Il mostro ha gli occhi azzurri” ispirato al delitto di Ponticelli di 40 anni fa; martedì 28 spazio all’oroscopo 2024 con Simon and the stars. Infine a chiudere la rassegna sarà la nota tiktoker napoletana Sara Penelope Robin con il libro “Tarantelle condominiali“.

“Proposte trasversali e coinvolgenti per sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile – spiega Autilia Napolitano, direttore dello store nolano – Non a caso abbiamo messo su un programma variegato rivolto a tutti, giovani ed adulti con l’auspicio che possa, da un lato, alimentare il piacere della lettura e dall’altro creare una valida alternativa alle serate di avvicinamento al Natale. E poi novembre è un mese speciale per noi perché – aggiunge Autilia – ricorre il primo anniversario del nostro caffè letterario il 19 e ci prepariamo a festeggiarlo nel modo che, probabilmente, più ci riesce: con la festa dei libri”.

Non solo eventi serali. Lo store nolano apre le porte anche di mattina agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con il progetto “Letture di gusto. A colazione con i libri”. Un format sperimentato lo scorso anno e che sta suscitando curiosità ed interesse tra le platee scolastiche. Accanto ad un dolce o una cioccolata calda i ragazzi faranno lezione tra gli scaffali sfogliando le pagine del libro che preferiscono per poi confrontarsi sui temi di attualità.

“Un modo nuovo di fare lezione – aggiunge Autilia Napolitano – che mette al centro i giovani ed i libri, binomio di successo del nostro format”.