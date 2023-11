AVELLA. Le condizioni di Francesca e Concetta, le minorenni coinvolte in un incidente stradale. ***VIDEO***

Questa mattina ad Avella, la comunità è stata scossa da un violento incidente stradale che ha coinvolto due giovani ragazze minorenni, Francesca e Concetta, che erano in sella a un ciclomotore e un automobilista. L’incidente si è verificato all’incrocio tra Via Vittoria e Francesco De Sanctis, dinanzi alle Scuola Media del paese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L’impatto dell’incidente è stato violentissimo, con le due ragazze che sono state scaraventate dal mezzo e finite sull’asfalto. I momenti successivi sono stati drammatici, con alcuni passanti che hanno assistito impotenti all’evento, trovando le ragazze a terra immobili.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, anche se c’è stato un ritardo nel tempo di risposta del 118. È giunta sul posto una sola ambulanza, che ha prestato soccorso alla ragazza che appariva in condizioni più gravi, Francesca. L’altra ragazza, Concetta, è stata trasportata al pronto soccorso a bordo di un’auto di un familiare giunto sul luogo. Il conducente alla guida del veicolo Lancia per fortuna non ha subito particolari conseguenze.

Le due ragazze sono state trasportate entrambe all’ospedale di Nola, dove i sanitari si sono subito dedicati a fornire le cure necessarie. Francesca presentava una ferita lacerocontusa alla testa con perdita di sangue, è stata sottoposta a una tac e in seguito trasferita al Santobono. Fortunatamente, i medici sembrano non essere preoccupati per le sue condizioni, anche se sarà necessario attendere almeno 24 ore per avere un quadro clinico più preciso.

L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla nostra redazione locale. Sul posto a seguire, per effettuare tutti i rilievi e ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano.

La comunità di Avella resta unita nella speranza di una pronta guarigione per Francesca e Concetta, e questo incidente serve come un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole del traffico per evitare tragedie simili.