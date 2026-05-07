Nola, auto si ribalta nei pressi del Rione Stella: paura nel pomeriggio

NOLA – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Nola, nei pressi del Rione Stella, dove un’auto si è improvvisamente capovolta al centro della carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14:30. Alla guida della vettura vi era una donna che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre cercava di evitare alcune automobili parcheggiate in doppia fila lungo la strada.

Subito dopo l’impatto diversi automobilisti e residenti della zona si sono fermati per prestare soccorso alla conducente e verificare le sue condizioni in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Fortunatamente la donna, stando alle prime informazioni emerse, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo i primi soccorsi sul posto è stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti medici.

La vicenda ha destato forte preoccupazione tra i presenti, anche per la dinamica dell’incidente e per il traffico che si è creato nella zona subito dopo il ribaltamento dell’auto.

Notizia riportata dalla pagina “Noi che amiamo Nola”.