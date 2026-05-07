Droga e clan, vasta operazione dei Carabinieri: 26 misure cautelari tra Napoli e provincia

NAPOLI – Maxi operazione antidroga tra Sant’Antimo, Sant’Arpino e comuni dell’area nord di Napoli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le misure hanno colpito 26 persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per 18 indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre altri 8 sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, il gruppo avrebbe gestito un vasto traffico di cocaina, hashish e marijuana nell’area compresa tra Sant’Antimo, Sant’Arpino e territori limitrofi.

Gli investigatori ritengono che dietro l’attività di spaccio operassero due distinti gruppi criminali collegati ai clan Verde e Ranucci, storicamente presenti sul territorio. Le organizzazioni avrebbero rifornito diverse piazze di spaccio della zona, generando ingenti profitti attraverso il commercio illecito della droga.

Le accuse contestate comprendono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di droga, con l’aggravante del metodo mafioso e delle finalità mafiose.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività criminali nell’area a nord di Napoli e si inserisce nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia contro i clan attivi sul territorio campano.