Nola, auto contro cantiere in via Marciano: recinzione distrutta, strada a rischio

Notte di paura a Nola, in via Marciano, dove un’auto avrebbe perso il controllo finendo contro la recinzione di un cantiere stradale, causando danni evidenti e creando una situazione di pericolo per la circolazione.

Secondo una segnalazione giunta da un cittadino, il veicolo – lanciato presumibilmente ad alta velocità – ha impattato violentemente contro la struttura metallica che delimita l’area dei lavori, deformandola e lasciando parti della recinzione piegate e sporgenti verso la carreggiata.

A destare maggiore preoccupazione sono soprattutto i ferri e gli elementi metallici rimasti esposti sulla strada, che rappresentano un rischio concreto per gli automobilisti, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

Il residente che ha segnalato l’accaduto ha riferito di aver allertato i carabinieri intorno alle 4 del mattino, chiedendo un intervento per la messa in sicurezza dell’area.

In attesa che la zona venga sistemata e resa nuovamente sicura, l’invito è alla massima prudenza: si raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità e prestare particolare attenzione nel tratto interessato.

Resta ora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente e l’identità del conducente coinvolto.