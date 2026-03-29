Torre del Greco, fugge all’alt e tenta di corrompere i carabinieri: arrestato 50enne

Serata movimentata a Torre del Greco, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri e aver tentato di corrompere i militari con del denaro.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in via De Gasperi. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter insieme a una donna di 35 anni quando una pattuglia della sezione radiomobile ha intimato loro di fermarsi per un controllo. Il conducente, però, ha inizialmente tentato di sottrarsi all’alt, senza riuscire ad allontanarsi.

Fermato dai carabinieri, il 50enne avrebbe cercato di evitare conseguenze offrendo una banconota da 50 euro ai militari, nel tentativo di “chiudere un occhio” e scongiurare il fermo amministrativo del mezzo.

Il gesto ha avuto però l’effetto opposto: di fronte al rifiuto dei carabinieri, l’uomo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi, arrivando a tentare di colpire i militari. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale è stato bloccato e arrestato.

Per lui sono scattate le accuse di istigazione alla corruzione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato quindi trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.