Domenica delle Palme, il grido di Papa Leone XIV: “Basta guerre, siamo fratelli”

Nella solenne cornice di piazza San Pietro, in occasione della Domenica delle Palme, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio forte e senza ambiguità contro la guerra e la violenza, richiamando leader e popoli alla responsabilità morale e alla pace.

Durante la celebrazione che apre la Settimana Santa, il Pontefice ha evocato parole profonde, ispirate alla tradizione biblica, sottolineando come Dio non possa essere invocato per giustificare conflitti e distruzione. Un richiamo diretto e incisivo: le preghiere di chi alimenta la guerra, ha detto, non possono essere ascoltate.

Il Papa ha invitato a deporre le armi e a riscoprire il senso di fraternità tra i popoli, ricordando che Cristo, dalla croce, continua a parlare all’umanità con un messaggio di amore e misericordia. Parole che assumono un significato ancora più forte in un momento storico segnato da tensioni internazionali e scenari di guerra sempre più complessi.

Nel suo intervento, Leone XIV ha anche richiamato l’attenzione sulle sofferenze dell’umanità: dai popoli colpiti dai conflitti, ai più fragili, fino a chi vive nella solitudine e nel dolore. Il crocifisso, ha spiegato, rappresenta oggi tutte le vittime innocenti della violenza e dell’ingiustizia.

Non è mancato un pensiero per i cristiani del Medio Oriente, spesso impossibilitati a vivere pienamente i riti della Settimana Santa a causa dei conflitti, così come per le vittime delle migrazioni, con un riferimento ai recenti naufragi nel Mediterraneo.

Un messaggio, quello del Papa, che si inserisce nel solco tracciato dai suoi predecessori e che ribadisce con forza una verità semplice ma essenziale: la pace non è un’opzione, ma una necessità. E non può esserci fede autentica senza giustizia, senza rispetto della vita e senza il rifiuto della violenza.