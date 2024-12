Natale al pRolo Nord: a Mercogliano il taglio del nastro per un evento magico dedicato ai bambini

Grande attesa per ildella terza edizione dievento di intrattenimento dedicato ai bambini e alla magia del Natale, organizzato dalla Pro Loco Mercogliano con il patrocinio del Comune locale.

Il primo week- end, sabato 7 e domenica 8 dicembre, protagonisti del contenitore natalizio saranno Mary Poppins e il suo amico spazzacamino Bert, che, guidati dalla regia di Gennaro Saveriano, sorprenderanno i bambini con la loro allegria e gli intramontabili insegnamenti della tata più amata della storia.

“Abbiamo seguito il filone dello scorso anno, anticipando l’ arrivo di Babbo Natale con un personaggio portatore di messaggi positivi. – spiega il Presidente della Pro Loco Fiorentino Saveriano – Quest’ anno si festeggia, peraltro, il 60esimo anno del primo film di Mary Poppins, un classico che ha accompagnato più generazioni. Abbiamo immaginato che in un mondo così difficile come quello moderno, in cui spesso emerge e spaventa la fragilità dei giovanissimi, la leggerezza di Mary Poppins potesse essere un segnale positivo per tutti!”

Il 14 e 15 dicembre apre le porte l’accogliente casetta al pRolo nord dove i bambini potranno incontrare anche quest’anno Babbo Natale, consegnare la letterina, scattare foto e portare un dono alimentare per arricchire la cena di Natale dei bambini in difficoltà della nostra città.