CASALNUOVO DI NAPOLI: Abbandonata dalla badante, resta due giorni senza cibo. Carabinieri intervengono nell’abitazione di una 90enne

A Casalnuovo, una donna di 90 anni, costretta su una sedia a rotelle, è stata trovata sola e affamata nella sua abitazione, dopo essere stata abbandonata dalla badante due giorni prima.

A lanciare l’allarme è stato uno dei figli, residente in Lombardia, preoccupato dal mancato contatto con la badante. Impossibilitato a raggiungere la madre, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri tramite il 112.

I militari della sezione radiomobile si sono recati immediatamente sul posto, trovando l’anziana in evidente stato di difficoltà. La donna, smarrita e affamata, ha spiegato di non poter cucinare né accedere al cibo in autonomia.

Dopo averle prestato assistenza immediata, i Carabinieri si sono messi all’opera per preparare un pasto, ma prima di completare la loro opera, è arrivata una delle figlie.

I militari hanno lasciato l’appartamento solo dopo essersi assicurati che la donna fosse in compagnia e assistita adeguatamente. Sono stati avviati accertamenti per chiarire le circostanze dell’abbandono e valutare eventuali responsabilità.