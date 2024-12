Un Natale di magia e solidarietà al Campania Scatta una foto con Babbo Natale e regala un sorriso

Quest’anno, al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE), il Natale sarà ancora più speciale. Vivi la magia delle feste al Campania: da domenica 8 dicembre a martedì 24 dicembre Piazza Campania donerà momenti speciali a grandi e piccini in una fantastica atmosfera natalizia. Babbo Natale e i suoi elfi aiutanti ti aspettano per scattare una bellissima foto ricordo: un’esperienza magica, seduti sul trono con Santa Claus, circondati da luci scintillanti e decorazioni sfavillanti.

Ma il Natale al Centro Commerciale Campania è anche un’occasione per fare del bene. Per chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera per la stampa della foto e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno di tre realtà locali: Progetto OSA, Opera Sant’Anna, Consorzio Argo e Diocesi di Caserta con la Parrocchia “Santa Maria degli Angeli”. Con un piccolo gesto volontario, sarà possibile trasformare un momento di gioia in un dono concreto, portando un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Per partecipare all’attività bisogna scaricare l’app Io&Campania.

GLI ORARI:

8 Dicembre: dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00

Dal lunedì al venerdì: dalle 16:00 alle 20:00

Sabato e domenica: dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00

24 Dicembre: dalle 11:00 alle 18:00