Napoli, tragedia al Corso Garibaldi: due donne perdono la vita. Fermato il conducente

Dramma nella serata di domenica: l’uomo alla guida sarebbe risultato sotto effetto di alcol e forse anche di sostanze

Tragedia nella serata di domenica a Napoli, dove un violento incidente stradale è costato la vita a due donne. Il dramma si è consumato lungo Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, una delle zone più trafficate della città.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe investito le due donne mentre attraversavano la carreggiata. Dopo l’impatto, il veicolo ha proseguito la sua corsa andando a schiantarsi contro alcune auto in sosta, causando ulteriori danni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare. Una è deceduta sul colpo, mentre l’altra è morta poco dopo in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione.

Le vittime sarebbero entrambe di nazionalità ucraina.

Il conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale. Sottoposto agli accertamenti di rito, sarebbe risultato positivo all’alcol e, secondo le prime indiscrezioni, anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

Pesanti le conseguenze anche sulla viabilità, con traffico bloccato per diverse ore e disagi per il trasporto pubblico nella zona.

Le indagini sono in corso.