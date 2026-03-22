Napoli, tragedia al Corso Garibaldi: auto travolge pedoni, due vittime

Dramma nella serata di domenica: traffico paralizzato e massiccio intervento dei soccorsi

Serata drammatica a Napoli, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di due persone. Il fatto è avvenuto lungo il trafficato Corso Garibaldi, una delle arterie principali della città.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe investito i pedoni mentre procedeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato violentissimo e per le due persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: sono decedute sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e la polizia municipale, che hanno transennato l’area e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico è stato completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti. Disagi anche per il trasporto pubblico, con variazioni ai percorsi e attivazione di bus sostitutivi lungo la tratta Napoli – Villa Regina, deviati da via Galileo Ferraris.

Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.