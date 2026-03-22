Irpinia, torna l’instabilità: piogge e possibili temporali nella giornata di lunedì

Cielo in peggioramento e ritorno delle precipitazioni sull’Irpinia. Dopo una fase relativamente tranquilla, il territorio sarà interessato da condizioni atmosferiche più instabili già a partire dalle prossime ore.
Una debole circolazione ciclonica sta infatti influenzando l’area, favorendo un progressivo aumento della nuvolosità e il ritorno della pioggia nel corso della giornata di lunedì.
Mattinata variabile, poi peggioramento
Nel corso della mattinata il cielo si presenterà via via più coperto, con le prime precipitazioni che interesseranno il territorio in maniera isolata.
Con il passare delle ore, però, il quadro meteorologico tenderà a peggiorare: dal pomeriggio le piogge diventeranno più diffuse e potranno assumere anche carattere di rovescio.
Possibili temporali e grandinate
Non si escludono fenomeni più intensi, con locali temporali accompagnati da grandinate, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane della giornata.
Sui rilievi più alti, invece, le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso, complice la quota più elevata.
Migliora in serata
Le piogge potranno insistere ancora nelle prime ore della sera, ma con tendenza a un graduale miglioramento. In nottata sono attese schiarite più ampie.
Temperature e venti
Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.
I venti saranno deboli, prevalentemente provenienti dai quadranti nord-orientali.