Promessa di matrimonio per Carmen Aliperti e Luca Liguori

Un momento speciale, carico di emozione e significato, ha unito le famiglie e gli amici di Carmen Aliperti e Luca Liguori, che hanno celebrato la loro promessa di matrimonio nella splendida cornice di Quadrelle.

La cerimonia, vissuta con grande partecipazione e affetto, ha rappresentato il primo importante passo verso il giorno delle nozze, suggellando l’amore e il legame della giovane coppia davanti ai propri cari.

A rendere ancora più speciale questa occasione sono stati gli auguri sinceri della famiglia Prevete, che ha voluto esprimere ai futuri sposi tutto il proprio affetto e la gioia per questo importante traguardo.

“Che il vostro cammino insieme sia sempre illuminato dall’amore, dalla serenità e dalla complicità”, è il messaggio di augurio rivolto a Carmen e Luca, accompagnato dalla speranza di una vita ricca di felicità e soddisfazioni condivise.

Tra sorrisi, emozioni e momenti di festa, la promessa di matrimonio si è trasformata in una giornata indimenticabile, da custodire nel cuore in attesa del grande giorno del sì.