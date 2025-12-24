Napoli, esplosione di una stufa in un’abitazione: feriti una donna e un bambino

NAPOLI – Momenti di paura nella serata di ieri in via Milano, nella zona Ferrovia, dove un incidente domestico ha causato il ferimento di una donna e del suo bambino di otto anni. L’episodio si è verificato nelle ore serali, all’interno di un’abitazione, durante le operazioni di accensione di una stufa alimentata a metanolo.

Secondo una prima ricostruzione, una manovra errata avrebbe provocato una piccola esplosione che ha investito madre e figlio. Il bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie, mentre la donna ha riportato ferite giudicate non gravi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’appartamento e verificato le condizioni dello stabile. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni strutturali all’edificio né conseguenze per gli altri appartamenti.

Resta alta l’attenzione sull’utilizzo di dispositivi di riscaldamento domestico, in particolare quelli alimentati con combustibili infiammabili, soprattutto nelle ore serali quando il loro uso è più frequente.