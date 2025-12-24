Consiglio regionale, il centrodestra definisce i nomi per l’Ufficio di Presidenza

NAPOLI – Il centrodestra si presenta compatto al primo appuntamento della nuova legislatura regionale. In vista della seduta inaugurale del Consiglio regionale della Campania, in programma lunedì 29 dicembre a partire dalle ore 11, le forze di opposizione hanno raggiunto un’intesa sui nomi da esprimere per la composizione dell’Ufficio di Presidenza.

Per il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale la scelta è ricaduta su Giuseppe Fabbricatore, esponente di Fratelli d’Italia. Forza Italia indicherà invece Giovanni Zannini per l’incarico di questore, mentre alla Lega spetterà la segreteria d’Aula, con la designazione di Michela Rostan.

L’accordo riguarda esclusivamente la distribuzione degli incarichi all’interno dell’Ufficio di Presidenza e rappresenta, al momento, l’unico terreno di convergenza tra le forze che alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre hanno sostenuto la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania.

Il confronto politico sulle altre caselle istituzionali, in particolare sulle presidenze delle Commissioni speciali, è invece rinviato. Secondo quanto trapela dagli ambienti del centrodestra, il tema non sarà affrontato prima del mese di febbraio, quando si aprirà ufficialmente la partita sulle commissioni che, per prassi, spettano interamente alle forze di opposizione.

Un passaggio che segnerà una nuova fase del lavoro consiliare, mentre lunedì il Consiglio regionale sarà chiamato a muovere i primi passi della legislatura nel segno degli equilibri istituzionali e del confronto tra maggioranza e minoranza.