Napoli, bimbo di 9 mesi gravissimo al Santobono: indagini sulle fratture sospette

È ricoverato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di appena nove mesi, trasferito d’urgenza dalla provincia di Salerno con diverse fratture e traumi sul corpo. Un quadro clinico grave che ha immediatamente spinto i sanitari e le autorità a cercare risposte.

Il piccolo è originario di Vibonati, nel Cilento. Nella giornata di ieri è stato condotto dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale di Sapri. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno riscontrato lesioni preoccupanti: fratture alla testa, a un femore e, secondo quanto trapelato, anche al collo. Viste le condizioni, è stato disposto il trasferimento immediato al Santobono di Napoli, dove il bimbo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul caso sono stati allertati i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche all’origine dei traumi. Le lesioni riportate non sono facilmente compatibili con una semplice caduta accidentale: per questo gli inquirenti stanno verificando ogni dettaglio, compresa la situazione familiare del bambino. Si apprende che i genitori sono separati, un elemento che potrebbe orientare alcune ipotesi investigative.

Al momento, tutte le piste restano aperte. I magistrati attendono l’esito degli esami medici e le prime testimonianze per poter ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al ricovero. Nel frattempo, le condizioni del piccolo restano stabili ma gravi, sotto costante osservazione da parte dell’equipe del Santobono.