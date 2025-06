Napoli, caccia aperta al vice Meret: Milinković-Savić in testa, Folorunsho sul piatto

Il Napoli sta intensificando la ricerca per rafforzare il ruolo di secondo portiere in vista della prossima stagione. Dopo aver confermato Alex Meret, prossimo al rinnovo contrattuale, il club partenopeo ha messo gli occhi su Vanja Milinković-Savić, attualmente al Torino, come possibile rinforzo per il reparto.

Per agevolare la trattativa con i granata, si valuta uno scambio che potrebbe coinvolgere Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998. Folorunsho ha iniziato la stagione 2024-2025 con il Napoli, collezionando sette presenze tra Serie A e Coppa Italia, prima di passare in prestito alla Fiorentina nel mercato di gennaio con diritto di riscatto. Tuttavia, la Fiorentina non ha esercitato l’opzione per il riscatto, e il giocatore è quindi tornato al Napoli.

Il centrocampista conosce bene l’allenatore del Torino, Marco Baroni. I due hanno lavorato insieme al Verona nella stagione 2023-2024 e alla Reggina nel 2020-2021, esperienze che hanno contribuito alla crescita professionale del centrocampista.

Questo scambio rappresenterebbe un’opportunità per entrambe le società: il Napoli rafforzerebbe il ruolo di portiere con Milinković-Savić, mentre il Torino accoglierebbe un centrocampista già apprezzato dal proprio tecnico.

La questione del secondo portiere resta centrale nel progetto Napoli. Oltre a Milinković-Savić, la società tiene in considerazione anche Simone Scuffet e altri profili come Suzuki del Parma. Nel frattempo, si segue con attenzione la situazione di Elia Caprile, portiere classe 2001 di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Cagliari, che detiene un’opzione di riscatto da 8 milioni di euro. Il giovane estremo difensore è seguito da diverse squadre di Serie A, tra cui Milan, Bologna e Genoa, che ne apprezzano le qualità.

Il Torino, in vista della probabile partenza di Milinković-Savić, cerca un nuovo portiere, valutando anche Caprile come possibile alternativa.

In un mercato in continua evoluzione, il Napoli conferma la volontà di costruire una rosa competitiva e profonda, puntando su operazioni mirate e valorizzando le sinergie con altri club per ottimizzare le risorse a disposizione.