Napoli, al CTO inaugurati nuovi reparti e servizi: investimento da 12 milioni per l’eccellenza nella cura e riabilitazione

Una mattinata di svolta per la sanità campana. Al CTO di Napoli sono stati inaugurati nuovi reparti e servizi assistenziali, frutto di un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro che ha dato vita a un profondo rinnovamento della struttura ospedaliera, con l’obiettivo di potenziare l’offerta sanitaria e rafforzare l’assistenza post-operatoria e riabilitativa in tutta la regione.

Tra le principali novità, il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza, definito un’eccellenza dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: si estende su mille metri quadrati, con 18 posti letto totali – 14 per la degenza ordinaria e 4 per la sub-intensiva – e comprende stanze di isolamento, una sala per i colloqui con i familiari e una dedicata al fine vita.

Insieme alla Medicina d’Urgenza sono stati presentati anche il nuovo reparto di Cardiologia, con 10 posti letto aggiuntivi, e il rinnovato reparto di Rianimazione, Anestesia e Terapia Intensiva, completamente ristrutturato con dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Inaugurate inoltre una nuova Risonanza Magnetica e le strutture per la riabilitazione post-operatoria, tra cui la piscina riabilitativa, sottoposta a un importante intervento di sanificazione e riqualificazione.

L’intero complesso è stato oggetto anche di interventi di efficientamento energetico, che garantiranno una gestione più sostenibile e meno costosa nel lungo periodo.

“Grazie a questi interventi – ha dichiarato De Luca – il CTO si conferma un punto di riferimento regionale e nazionale per l’assistenza post-operatoria e per la riabilitazione post traumatica. Siamo molto soddisfatti: è un risultato concreto che migliorerà la qualità delle cure per i cittadini campani.”