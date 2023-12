Mugnano – Successo per il Concerto di Natale organizzato dalla proloco

Nella splendida cornice del Santuario di Santa Filomena, questa sera, si è tenuto il concerto di Natale eseguito dalla Corale di Palma Campania “Armonia a distanza”.

L’ evento è stato organizzato dalla Pro Loco “Rimettiamoci Insieme” che con le sue attività promuove e salvaguardia il patrimonio sociale e culturale di Mugnano del Cardinale.

Il coro era composto da Flavia Buglione, Emiliana Pisani, Simona Ferrara, Antonio Maffettone, Gabriele Scala, Chiara Inghilterra, Melania Di Palma, Giusy Cozzella, al pianoforte c’era il maestro Francesco Sorrentino, alle tastiere i maestri Lorenzo Ferraro e Biagio Maffettone, al sassofono Stefano Napolitano, il fonico Giuseppe Peluso.

I brani che sono stati eseguiti sono: Ave Maria di Caccini, Silent night – Bianco Natale – Gingle bells, Stand by me, Hail holy Queen, Hallelujah, I will follow him, Holy night, Joyful joyful, Happy Day e il gran finale con We are the world.

Quello di stasera non è stato il classico concerto delle feste natalizie, ma è stato particolare, sono stati presentati brani che hanno suscitato negli spettatori dei ricordi e delle forti emozioni.

Il presidente della proloco l’arch. Giovanni Petrillo ha portato i saluti di tutti i membri e ha elogiato gli artisti che si sono esibiti. Il Rettore don Giuseppe Autorino ha dichiarato: “Grazie alla Pro Loco, grazie agli artisti che si sono esibiti che ci hanno fatto godere di questa bella serata, far incontrare le persone è importante perché nell’incontro si vive di più la fratellanza. Stasera qui Santa Filomena ci ha fatto incontrare lei che ha tanto amato il Signore.” (L.C.)