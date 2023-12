AVELLA. L’Infopoint si trasforma in “Convivium Garden”, il 31 dicembre l’aperitivo di fine anno.

L’Infopoint dell’Anfiteatro Romano di Avella appena assegnato con un apposito bando si trasformerà in “Convivium Garden” e il 31 dicembre sarà pronto per l’aperitivo di fine anno con musica live, Dj set e intrattenimento per i bambini e le famiglie. È solo una delle prime iniziative organizzate dagli assegnatari della struttura e che anticipa una serie di eventi e l’apertura definitiva, Già si lavora per l’inaugurazione ufficiale e la programmazione del 2024 che sarà ricco di novità dove si abbineranno la musica, l’arte e l’intrattenimento alla cultura.