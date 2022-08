Mugnano -Statio Eucaristica itinerante

Il 1° agosto è iniziato il mese filomeniano e, come da tradizione, la Santa Messa è stata celebrata ogni giorno in quartiere diverso. Lunedì la Statio Eucaristica si è svolta nel rione delle scuole medie, martedì nel rione campo e ieri nella piazzetta del Santo Curato d’Ars. Tantissimi i fedeli che hanno partecipato alla recita del Santo Rosario e della Messa. Il Rettore Don Giuseppe Autorino ha voluto ribadire l’importanza della Santina e per i mugnanesi e per i devoti di tutto il mondo:”Due date sono importanti: il 25 maggio 1802 quando è stato ritrovato il Sacro Corpo di Santa Filomena e il 10 agosto 1805 quando le Sacre Spoglie sono arrivate a Mugnano. Un grazie va al Papa Pio VII che concesse il Corpo della Santina alla comunità mugnanese”. Oggi la Chiesa celebra San Giovanni Maria Vianney, Santo Curato d’Ars, protettore dei presbiteri, molto devoto della Principessina del Paradiso e la Santa Messa sarà celebrata nel Santuario alle 10 e alle 19. (L. Carullo)Foto