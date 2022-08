CALCIO ANGRI. AMADOU PAPE SAMB E’ UN NUOVO CENTROCAMPISTA GRIGIOROSSO

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver concluso l’accordo con il centrocampista classe 1996 Amadou Pape Samb. Dopo la formalizzazione dell’accordo, avvenuta nella sede sociale di via Murelle, il giocatore è partito alla volta di Campitello Matese e si è aggregato al gruppo per il ritiro pre-campionato agli ordini del tecnico Antonio Floro Flores.

Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Amadou Pape Samb:

“Sono molto contento di essere qui. Voglio ringraziare la società, lo staff e il mio procuratore. Voglio dare una mano importante a questa squadra e soprattutto a questa piazza. Ho fatto tante esperienze nel corso della mia carriera, ma sono qui per vincere. Posso giocare in tre ruoli diversi, ma preferisco giocare mezz’ala. I tifosi sono fantastici. Ho visto alcuni video e posso dire che una tifoseria del genere ti spinge ad andare a 2000 all’ora. Loro fanno la propria parte e tocca a noi dare il massimo per renderli felici”.

Scheda

Amadou Pape Samb è un centrocampista duttile. In Italia vanta diverse esperienze tra Nord e Sud. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’ FC Messina e della squadra maltese dello Sliema Wander. In passato ha militato con il Montebelluna, Savona, Union Pro, Bitonto, Vigor Trani e Gavirate.