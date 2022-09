MUGNANO. Le foto più belle della festa di San Michele

Ieri la Chiesa ha ricordato gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele e a Mugnano del Cardinale è stata celebrata la Santa Messa nella chiesetta di San Michele, in località Turone. La Celebrazione Eucaristica è stata preceduta dalla recita del Santo Rosario. Tanti erano i fedeli, che come ogni anno, hanno gremito la Chiesa. Domenica pomeriggio si terrà per le strade del paese la processione di San Michele e in serata, al rientro del corteo religioso, sarà celebrata la Santa Messa. Lunedì sera si terrà la chiusura sia religiosa che civile dei festeggiamenti in onore dell’Arcangelo. (L. Carullo) Ecco le foto più belle