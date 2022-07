Mugnano – Ecco il programma completo della festa di Maria Santissima delle Grazie

Ieri sera si è tenuto nel Santuario di Santa Filomena un incontro per stabilire gli ultimi dettagli relativi alla processione della Madonna delle Grazie che si terrà domenica 10 luglio.

Stamane il Comitato Festa ha reso noto il programma ufficiale, già comunicato nei giorni scorsi, questo perché c’è stato un piccolo cambiamento, infatti nella serata di domenica si terrà uno spettacolo musicale in piazza Umberto I e dunque la Celebrazione Eucaristica sarà celebrata nel Santuario.

La messa in piazza si terrà il 22 luglio giorno della risalita all’altare centrale della Statua della Madonna.

adsense – Responsive – Post Articolo