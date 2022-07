Mugnano – Dialogo e accordo tra Rettore, Curia, cullatori e Comitato

Ieri sera alle 20 nel Santuario di Santa Filomena si è tenuto un incontro tra il Rettore don Giuseppe Autorino, il Vicario Generale don Pasquale Capasso, il Comitato Festa e i rappresentanti dei cullatori per concordare il percorso della Processione della Madonna delle Grazie. La processione si terrà domenica 10 luglio, a partire dalle ore 12. Subito dopo l’uscita della Statua ci sarà al suo passaggio, all’imbocco di via Garibaldi, la tradizionale infiorata.

Saranno percorse tutte le strade del paese e nei vicoli ciechi andrà la Statua con una decina di cullatori e il Rettore che si farà tutta la processione. Il corteo religioso arriverà anche dinanzi al cimitero. Durante il percorso ci saranno 7 soste, in ognuna di esse si preghera` e ci si rifocillera`.

La processione di domenica prossima sarà dunque “tradizionale”, ma al tempo stesso “innovativa” perché saranno rispettate le disposizioni dettate dalla Curia di Nola, in materia di processioni, più di quindici anni fa.

L’ incontro di oggi ha dimostrato che

dialogando si possono risolvore le divergenze e che laici e religiosi, insieme, operano sempre per il bene comune. (L. Carullo)

