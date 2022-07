CESINALI (AV). Al Teatro d’Europa in scena “Il Don Chisciotte” dell’Academie Du Ballet Classique di Zelia Guarini

Al Teatro D’Europa di Cesinali è andato in scena il balletto “Don Chisciotte” di Minkus dell’Academie Du Ballet Classique del Maestro Zelia Guarini.

Una messa in scena emozionante, con costumi dalle tinte sgargianti che rispecchiavano al meglio l’ambientazione narrativa (spagnola), che ha riscosso il pieno gradimento del pubblico: sin dall’apertura di sipario si è trasportati in una piazza di Barcellona piena di colori, suoni, volti gioiosi. Drammaturgia musicale fluida, esecuzione tecnica delle ballerine, precisa. Ben riuscita anche l’esecuzione interpretativo-teatrale, risultato di un lavoro magistrale messo a punto dal Maestro Zelia Guarini, grazie alla sua esperienza e competenza, insieme alle allieve, che hanno studiato in maniera approfondita rigidi programmi.

All’allestimento hanno preso parte, con la coreografia ripresa dalla stessa Guarini, Luca Gatta nella parte di Don Chisciotte, Maria Teresa Battista di Sancho Panza, Luca Gatta di Lorenzo (l’oste padre di Kitri), Maria Teresa Battista di Gamache. Scene di Maurizio Iannino, Assistente Musicale, Raffaella Bellezza, Tecnico del suono, Manuel Lomazzo.

