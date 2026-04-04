Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: servizio regolare per lunedì 6 aprile

04/04/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE 0

Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: servizio regolare per lunedì 6 aprile

Il Comune di Mugnano del Cardinale informa la cittadinanza che, in occasione della giornata di Pasquetta (lunedì 6 aprile 2026), il servizio di raccolta differenziata sarà regolarmente effettuato.

In particolare, la raccolta della frazione umido si svolgerà secondo il consueto calendario, senza variazioni.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di esporre i rifiuti negli orari previsti, contribuendo così al corretto svolgimento del servizio e al mantenimento del decoro urbano.

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Raccolta differenziata – Comunicazione importante

Il Comune di Mugnano del Cardinale comunica che lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta) la raccolta dell’umido sarà effettuata regolarmente.

Si invita la cittadinanza a rispettare gli orari di conferimento.                                                                                                                                                                                                                                              Mugnano del Cardinale, raccolta differenziata: servizio regolare per lunedì 6 aprile