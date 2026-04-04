Terzigno, Forza Italia e “Amare Terzigno” annunciano il sostegno a Stefano Pagano sindaco

A Terzigno prende forma il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Attraverso un post diffuso sui social, Forza Italia Terzigno ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Stefano Pagano.

Nel messaggio pubblicato online si legge chiaramente: “Noi siamo pronti… Forza Italia e Amare Terzigno senza fine a sostegno del nostro candidato sindaco Stefano Pagano”. Un annuncio che segna l’avvio della campagna elettorale e la costruzione di un’alleanza politica sul territorio.

Accanto al simbolo di Forza Italia compare anche quello della lista “Amare Terzigno senza fine”, a conferma di una coalizione che punta a coinvolgere diverse realtà civiche e politiche locali.

Il post si chiude con un invito ai cittadini a “rimanere sintonizzati”, lasciando intendere che nei prossimi giorni potrebbero essere presentati ulteriori dettagli sul programma e sulla squadra a sostegno del candidato.

Un primo segnale chiaro, dunque, in vista della competizione elettorale, che si preannuncia vivace e partecipata nel comune vesuviano.