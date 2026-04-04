Ariano Irpino, maxi sequestro di cocaina: arrestato con oltre 3 kg di droga grazie ai cani antidroga

A seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle della Compagnia Ariano Irpino, con l’ausilio delle unità cinofile appartenenti al Gruppo Pronto Impiego Napoli, hanno proceduto al fermo e alla successiva perquisizione di un’autovettura sospetta.

All’interno del veicolo, accuratamente occultati, grazie al fiuto di Jacqueline e Nastasia, due esemplari di pastori tedeschi grigioni, sono stati rinvenuti circa 3,3 chilogrammi di sostanza stupefacente risultata cocaina, confezionata in panetti.

Lo stupefacente, destinato verosimilmente al mercato dello spaccio della cittadina del Tricolle, è stato sottoposto a sequestro, unitamente al veicolo e al telefono cellulare in uso al soggetto, tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini spaccio di un ingente quantitativo di cocaina.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il soggetto è stato condotto presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione svolta testimonia, ancora una volta, l’azione esercitata dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, che si colloca nell’alveo delle mission istituzionali del Corpo quale presidio di legalità nonché delle direttive della Prefettura di Avellino volte ad intensificare i controlli sul territorio per la repressione dei reati della specie.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile.