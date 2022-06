MUGNANO DEL CARDINALE. Questa sera alle 21 la IX edizione del Premio “Bassa Irpinia”

Si terrà questa sera a Mugnano del Cardinale la IX edizione del Premio Bassa Irpinia. La manifestazione nata con la testata omonima, poi diventata Binews, ha come obiettivo quello di premiare quelle che sono le eccellenze dell’anno che hanno contribuito alla promozione e sviluppo del territorio e non solo. Nelle prime 7 edizioni il premio si è sempre tenuto a fine dicembre ma la pandemia ha costretto di cambiare la data onde evitare rischi di assembramenti al chiuso oltre che nel periodo invernale, nei due ultimi anni, molte sono state le limitazioni che ne impedirebbe lo svolgimento. Su nove edizioni il premio si è tenuto in 5 località diverse, ben 5 volte ad Avella nel Teatro Biancardi ad eccezione dell’ultima edizione 2021 che si è svolta nel giardino del Palazzo Baronale, poi la manifestazione è stata ospitata anche nei comuni di Visciano, Lauro e Sirignano. Quest’anno tocca a Mugnano del Cardinale che in piazza Umberto I accoglierà le eccellenze 2022 che riceveranno i riconoscimenti a loro assegnati e già resi noti nei giorni scorsi. Un piazza allestita a festa grazie al Comitato Festa Sant’Antonio da Padova che ha inserito l’evento all’interno dei festeggiamenti in onore del santo. Lo start è alle 21

LE ECCELLENZE DELL’ANNO, avranno modo di prendere parte prima dell’inizio della manifestazione alla visita guidata del Santuario che si terrà alle 20,15.

Per chi vuole assistere ecco alcuni consigli utili. Il transito in viale De Lucia e in Piazza Umberto I, sarà interdetto al traffico veicolare, pertanto è opportuno che si parcheggi preferibilmente nelle seguenti aree:

– in località San Michele;

– via San Silvestro ( nei pressi dell’EUROSPIN);

– in via Montevergine.

