Contrada (Av): Avviati i lavori di demolizione e ricostruzione della ex Scuola Elementare nel Rione Ospedale

Continua l’ inarrestabile linea di riammodernamento del Comune di Contrada. Piazza del Carmine questione di giorni e sarà riconsegnata nella sua nuova venustà, la sua rinata bellezza. Tra qualche settimana, secondo voci di corridoio, verso fine luglio, ecco che i contradesi avranno una Palestra tutta nuova di indiscusso valore funzionale, moderna ed attrezzatissima, ma l’ennesima ciliegina sulla torta per l’amministrazione De Santis, arriva dall’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova scuola nel Rione Ospedale. Grandissima ed ovvia soddisfazione del Sindaco De Santis il quale così ha postato sul suo profilo facebook “Iniziate stamattina le operazioni di abbattimento della vecchia scuola elementare nella frazione Ospedale.

Il Comune ha beneficiato di un finanziamento regionale di 1 milione di euro per la ricostruzione del plesso scolastico di Rione Ospedale.

La scuola, progettata con le più moderne tecniche di costruzione e di sicurezza, andrà ad arricchire il patrimonio scolastico dell’ente, fornendo ai piccoli contradesi un’offerta formativa ed educativa di sicura eccellenza.

Si ringraziano i progettisti e la DIGI Lavori per l’attenzione e la puntualità mostrate finora.” Daniele Biondi

