MUGNANO DEL CARDINALE. Nascita di una nuova associazione giovanile, invito ad aderire

Invito alla popolazione giovanile di Mugnano del Cardinale. Chiunque abbia interesse a partecipare alla riunione per la costituzione di una nuova Associazione è invitato a venire mercoledì 24.05.2023 in piazza Cardinale ore 20:30. Teniamo a precisare che la costituendo associazione non avrà colori politici, ma si occuperà di promuovere idee, progetti e sviluppo del territorio Mugnanese. Il tempo non aspetta nessuno siamo noi artefici del nostro futuro. Se anche tu hai qualcosa da proporre o da dire vieni ti aspettiamo. Il gruppo promotore I ragazzi di Mugnano del Cardinale.