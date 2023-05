CAMPOSANO. Le associazioni locali si mobilitano contro l’installazione dell’antenna. In atto petizione popolare

L’organizzazione di volontariato We Can in collaborazioni con le associazioni “La Nuova Era”, “La Fenice”, “Pensando al nostro futuro”, Fondazione Felice Rumma l’associazione Ultimi per la legalità, il Comitato No al Forno Crematorio, Salamandra, invitano i cittadini a firmare la petizione per dire No all’istallazione di un’antenna destinata alla Telefonia mobile in prossimità della scuola Virgilio di Camposano in via Rispoli. Il progetto prevede 6 antenne, 2 parabole, 7 Rfm.

“Si crede che un’antenna posta vicino ad un centro storico, ad abitazioni, ad attività alimentari e ad una scuola non deve esserci! Anche se al momento il comune di Camposano ha sospeso l’installazione per inadempienza, si ritiene che debba essere trovata un’area isolata dove installare la suddetta antenna ed evitare danni permanenti in primis ai bambini e anche a tutti i cittadini interessati da tale installazione”. Affermano i responsabili dell’organizzazione WeCan.

Premesso che: in data 15/05/2023 è stata protocollata al Comune di Camposano istanza di accesso formale agli atti amministrativi;

In qualità di associazioni ci siamo rivolti a consulenti tecnici specializzati per la misurazione dei campi elettromagnetici nei pressi dell’ipotetica installazione dell’antenna; Considerato che: L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nel 2011 ha classificato le radiofrequenze come possibile cancerogeno nell’uomo, sulla base di studi del 2001 sulle leucemie nei bambini, e dei celebri studi di Lennart Hardell del 2011 sull’accresciuto rischio tumori celebrali prodotti dall’uso del telefono o dalla vicinanza ai ripetitori;