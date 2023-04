MUGNANO DEL CARDINALE. Elezioni Amministrative, colpo di scena nella notte, sarà Filomeno Caruso a sfidare il sindaco uscente Alessandro Napolitano

Il colpo di scena è avvenuto questa notte quando una delegazione di esponenti politici locali di Mugnano del Cardinale ha raggiunto il comune dell’Alta Irpinia, Bisaccia, dove il dottore Filomeno Caruso svolge la sua attività professionale di medico, qui il noto professionista in prima linea per le sue battaglie sull’ambiente e sui diritti dei malati ha accettato di guidare la lista che si contrapporrà alle elezioni del 14 e 15 maggio 2023 al sindaco uscente Alessandro Napolitano. In queste ore si sta completando la composizione dei 12 candidati con l’inserimento delle ultime pedine visto che a mezzogiorno scade il termine ultimo della presentazione delle liste.

Il dott. Filomeno Caruso, conosciuto per il suo impegno nel sociale infatti è membro di varie associazioni: Ultimi per la legalità fondata da don Aniello Manganiello, di cui il dott. ne è il responsabile la provincia di Avellino, Medici per l’ambiente, Lotta per la Vita con presidente Anna Candelmo, Ascolto donna con presidente l’avv. Valentina Musto, l’associazione Lions Club Ottaviano Augusto di Nola. Impegnato anche in politica, è stato consigliere al Comune di Quadrelle. Professionista serio, scrupoloso e disponibile, per anni ha svolto il ruolo di guardia medica sia nel mandamento baianese che in alta Irpinia.