LAURO. Fondi Pnrr ed emergenza mafie, i magistrati Gratteri e Spiezia mettono a nudo la questione. (VIDEO)

In una Lauro blindata, per la presenza di due magistrati di livello quali sono Filippo Spiezia, vicepresidente di Eurojust, e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, si è tenuto nel pomeriggio di ieri il convegno dal titolo: “Fondi Pnrr, sviluppo territoriale, emergenza mafie”. Un evento organizzato da una serie di sigle e associazioni (Proloco Nuova Lauro, Pro Lauro, Associazione Medici Cattolici Italiani, Unione Giuristi si sono confrontati, oltre ai due autorevoli relatori, amministratori, professionisti e avvocati in prima linea nella lotta alle mafie. A moderare i lavori l’ottimo giornalista nonchè direttore del Quotidiano Roberto Napoletano che dopo i saluti di Francesco Mazzocca, rappresentante della Proloco, e del giornalista Attilio Ronca ha visto gli interventi dell’avvocato Gianfranco Iacobelli, di Felice Laudadio e in rappresentanza della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta. Ecco in allegato il video degli interventi dei relatori.