Montevergine, Domenica delle Palme: celebrazioni e apertura del Santuario per l’inizio della Settimana Santa

MERCOGLIANO – Il Santuario di Montevergine si prepara ad accogliere fedeli e pellegrini in occasione della Domenica delle Palme, in programma il 29 marzo 2026, segnando l’inizio della Settimana Santa con una giornata ricca di appuntamenti liturgici.

L’Abbazia di Montevergine ha annunciato l’apertura del Santuario e invita la comunità a partecipare a un momento di fede e condivisione particolarmente sentito.

Il programma della giornata prevede, alle ore 9:30, la celebrazione della Santa Messa. Il momento centrale della mattinata sarà alle ore 10:30 con la benedizione delle palme presso il piazzale della Cappella del Torrione, da cui partirà la processione verso la Chiesa Nuova. Alle ore 11:00 seguirà la celebrazione eucaristica.

Nel pomeriggio, i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa delle ore 16:00, mentre alle ore 17:00 è previsto il Rosario con il Vespro, a conclusione della giornata.

Un appuntamento che rappresenta non solo una tradizione religiosa, ma anche un’occasione per ritrovarsi in preghiera e comunità, celebrando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e avviandosi verso i momenti più intensi dell’anno liturgico.

Il Santuario di Montevergine si conferma così luogo di spiritualità e accoglienza, pronto ad accompagnare i fedeli lungo il cammino della Settimana Santa.