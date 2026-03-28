Lauro, accoglienza e emozione a Palazzo Pignatelli: benvenuto ai nati nel 2025

LAURO – Una mattinata all’insegna dell’emozione e della comunità quella vissuta oggi nella suggestiva cornice di Palazzo Pignatelli, dove si è svolta la cerimonia di accoglienza dedicata ai bambini nati nel 2025.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, ha rappresentato un momento simbolico ma profondamente significativo per l’intera comunità, chiamata a dare il benvenuto ai suoi cittadini più piccoli.

Tra sorrisi, gesti semplici e tanta partecipazione, famiglie e istituzioni si sono ritrovate insieme per celebrare la vita e rafforzare il senso di appartenenza. Un’occasione per sottolineare valori fondamentali come la cura, il rispetto e la solidarietà, che diventano il punto di partenza per costruire il futuro.

Nel corso della cerimonia, è stato rivolto un messaggio di augurio ai nuovi nati e alle loro famiglie, con l’impegno condiviso di accompagnarli nella crescita all’interno di una comunità attenta e inclusiva.

«Un momento speciale – è il commento dell’amministrazione – che rinnova il legame tra istituzioni e cittadini e mette al centro le nuove generazioni».

A portare i saluti istituzionali il sindaco Rossano Sergio Boglione e l’assessore alle Associazioni e al Volontariato Ilaria Aschettino, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di unire la comunità attorno ai valori della gentilezza e della condivisione.

Un gesto semplice, ma carico di significato: perché ogni nuovo nato rappresenta non solo una nuova vita, ma anche una speranza concreta per il futuro di Lauro.