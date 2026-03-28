Meteo Irpinia, Domenica delle Palme tra sole e nuvole: temperature in rialzo

IRPINIA – La Domenica delle Palme del 29 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili, con un clima tipicamente primaverile.

La giornata si aprirà con cieli prevalentemente soleggiati su gran parte del territorio, regalando un avvio ideale per le celebrazioni religiose e le attività all’aperto. Nel corso delle ore, tuttavia, è previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa, che non sarà comunque associato a precipitazioni significative.

Per quanto riguarda le temperature, si registra un lieve calo delle minime nelle aree vallive, mentre altrove i valori resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime, invece, sono attese in rialzo, contribuendo a rendere la giornata mite e piacevole.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, senza particolari criticità.

Nel complesso, dunque, una Domenica delle Palme all’insegna della variabilità ma senza disagi, ideale per partecipare alle tradizionali celebrazioni e vivere momenti all’aperto in un contesto climatico favorevole.