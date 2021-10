MONTEFREDANE. L’incendio dei mezzi nel deposito di natura dolosa. Indagini in corso

È di probabile natura dolosa l’incendio che si è propagato stanotte a Montefredane, in un deposito di autoarticolati.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto 11 TIR che erano lì parcheggiati. Fortunatamente non si registrano feriti.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto. Tecnici dell’Arpac stanno monitorando l’aria per verificare i danni ambientali prodotti dell’incendio. Con ordinanza sindacale, disposto il divieto alla raccolta di prodotti agricoli.

